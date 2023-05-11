Політика

15:26 11.05.2023

У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

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У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

У ЄС вивчають можливість використання заморожених російських активів на користь України, але Євросоюз має водночас дотримуватися правових рамок, які не дають можливості необґрунтованої конфіскації коштів, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд.

"На цій стадії заморожені активи приватних осіб і організацій, внесених до санкційних списків Європейського Союзу, становлять в ЄС близько 24,1 млрд євро. Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів, але вони не дозволяють їх просто конфісковувати. Для цього немає юридичної бази", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі у відповідь на відповідне запитання.

"Але ми домовилися переслідувати осіб, які обходять наші обмежувальні заходи, і робота на цьому напрямі у взаємодії із законодавцями успішно просунулася. Вона має дозволити конфісковувати активи в разі обходу санкцій, тому що ми, звісно, маємо діяти в такий спосіб, що відповідає правовій державі та кримінальному праву", - продовжив представник ЄК.

Він нагадав, що держави-члени також проводять дискусії щодо заморожених російських державних активів, які належать Центробанку Росії.

"Дискусії про це тривають. Ідея в тому, щоб працювати за цими активами і використовувати дохід від них. Тому що також слід дотримуватися норм правової держави. Ці кошти не можна просто конфіскувати без прийнятної причини або без ретельно опрацьованого юридичного обґрунтування. Тому ми прагнемо розібратися, що ми можемо зробити з цими знерухомленими активами, щоб використати їх в інтересах України", - пояснив Віганд.

Він повідомив, що тема використання активів російського походження для України є однією з найактуальніших у переговорах зі США. Цю опцію також вивчають деякі держави-члени ЄС, зазначив прессекретар.

Теги: #єс #активи_рф

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