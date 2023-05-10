Політика

08:06 10.05.2023

Декларація європейських народників Європарламенту: Саміти НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні мають відкрити шлях для членства України в альянсі

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Декларація європейських народників Європарламенту: Саміти НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні мають відкрити шлях для членства України в альянсі

Найбільша політична група Європейського парламенту - група Європейської народної партії очікує, що майбутні саміти НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні відкриють шлях для запрошення Україні вступити в НАТО, і що процес вступу почнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше.

Про це йдеться в Декларації, присвяченій питанню членства України в НАТО, яку було ухвалено у вівторок на пленарному засіданні групи європейських народників, повідомляє пресслужба групи. "Членство України в НАТО не лише зміцнить Північноатлантичний альянс, а й стане ще одним кроком до сталого миру в Європі", - йдеться в декларації групи європейських народників.

Голова групи, депутат Європарламенту Манфред Вебер переконаний, що після війни не можна залишати Україну "поза архітектурою безпеки Європи". "На самітах НАТО у Вільнюсі в липні та у Вашингтоні наступного року ми маємо виправити помилки минулого і прокласти шлях до членства України, щойно війна закінчиться", - заявив він.

Заступник голови групи з питань закордонних справ Раса Юкнявічене також впевнена, що "сильний євроатлантичний зв'язок із членством України в НАТО необхідний для архітектури європейської безпеки".

"Україна вже має сильну, перевірену в боях армію. Я вірю, що членство України зміцнить безпеку кожного європейця", - додала вона.

 

 

Теги: #нато #членство

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