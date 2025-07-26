Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на платформі X в п'ятницю.

Орбан опублікував у пості фрагмент власного інтерв'ю угорському телеканалу.

"Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною – прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком", - написав угорський прем'єр на X.

"У нас є пропозиція для українців, бо ми не бачимо в українцях ворога. Можливо, вони вбачають у нас ворогів, але ми не бачимо їх ворогами. І ми вважаємо, що між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця. Впорядкована та добре організована співпраця, яка не становить загрози війни для Союзу. Тож ми не можемо говорити про членство, воно безповоротне. Як тільки ми його приймемо, ми можемо прийняти і долю такої країни", - заявив Орбан у інтерв'ю, опублікованому ним на X.

"І сьогодні доля України полягає в тому, щоб бути буферною державою що межує з Росією. Ми не хочемо такої долі. Угорці щойно уникли її. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми… не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", - додав Орбан.