Британія офіційно визнає ПВК "Вагнер" терористами

Британія внесе до чорного списку російське угруповання "Вагнера" як терористів, щоб посилити тиск на Росію, найманці отримають такий самий статус, як ІДІЛ і Аль-Каїда, повідомляє газета Times у середу.

"Угруповання зіграло центральну роль у вторгненні президента Путіна в Україну та очолює спроби захопити східне місто Бахмут, яке стало центром війни для обох сторін", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Times, рішення було ухвалено після двох місяців роботи над юридичним обґрунтуванням цього кроку. Наголошується, що внесення до списку є неминучим і реалізується упродовж кількох тижнів, про це газеті повідомило джерело в британському уряді.

"Належність до ПВК, відвідування її зборів, носіння символіки і будь-яка підтримка вважатимуться в Британії кримінальним злочином, а найманці опиняться в одному списку з бойовиками угруповань "Ісламська держава" і "Аль-Каїда"", - зазначає Times.

Крім цього, на групу буде накладено фінансові санкції, які обмежать здатність ПВК "Вагнер" залучати гроші через британські банки.