Політика

17:30 09.05.2023

Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

1 хв читати
Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

Віцепрем'єр-міністр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що на сьогодні залишається незрозумілим політичний сигнал, який Україна отримає на саміті НАТО у Вільнюсі.

"На сьогодні для нас незрозумілим є той політичний сигнал, який отримає Україна у Вільнюсі. Ми розуміємо, що маємо виходити за рамки політики відкритих дверей, ми маємо відходити від очікування Плану дій щодо членства", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Віцепрем'єрка наголосила, що на сьогодні Україна є основним стандартом НАТО.

"Ми впевнені, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб не запросити Україну до НАТО. Політичне запрошення України до членства в НАТО цілком можливе, і ми його очікуватимемо у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові обговорити це під час саміту", - наголосила вона.

Стефанішина додала, що найбільше Україна не хоче привезти з саміту у Вільнюсі "сигнал, що НАТО слабке, що сам альянс слабкий, що немає єдності у важливих стратегічних рішеннях".

Теги: #україна_нато #стефанішина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 09.05.2023
Якщо Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то виключно у форматі офіційної зустрічі - Стефанішина

Якщо Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі, то виключно у форматі офіційної зустрічі - Стефанішина

17:33 24.04.2023
Українсько-естонська декларація стала десятою з підтримки України в НАТО - Жовква

Українсько-естонська декларація стала десятою з підтримки України в НАТО - Жовква

16:42 20.03.2023
Для глобального вирішення гуманітарних проблем Україна потребує більшої військової підтримки - Стефанішина

Для глобального вирішення гуманітарних проблем Україна потребує більшої військової підтримки - Стефанішина

17:47 03.02.2023
Українська влада згодна не з усіма рекомендаціями Венеціанської комісії щодо законодавства про Конституційний Суд - Стефанішина

Українська влада згодна не з усіма рекомендаціями Венеціанської комісії щодо законодавства про Конституційний Суд - Стефанішина

15:58 02.02.2023
Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Єврокомісії навесні та позитивні рішення вже у жовтні 2023 року - Стефанішина

Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Єврокомісії навесні та позитивні рішення вже у жовтні 2023 року - Стефанішина

15:48 02.02.2023
Україна готова продовжувати роботу з виконання всіх рекомендацій щодо Конституційного Суду - Стефанішина

Україна готова продовжувати роботу з виконання всіх рекомендацій щодо Конституційного Суду - Стефанішина

10:29 04.11.2022
Стефанішина обговорила підтримку України з послами держав-членів при НАТО

Стефанішина обговорила підтримку України з послами держав-членів при НАТО

18:53 28.09.2022
Стефанішина та Варгеї обговорили виконання рекомендацій Єврокомісії та рух України в рамках антикорупційних реформ

Стефанішина та Варгеї обговорили виконання рекомендацій Єврокомісії та рух України в рамках антикорупційних реформ

18:11 05.09.2022
Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

18:03 10.08.2022
Україна отримає додаткове фінансування у EUR10 млн для впровадження заходів енергоефективності - Стефанішина

Україна отримає додаткове фінансування у EUR10 млн для впровадження заходів енергоефективності - Стефанішина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

Зеленський: Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

Зеленський закликає утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без консультацій із нею

ОСТАННЄ

Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

ЄС має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, тоді сила 11-го санкційного пакета буде пропорційною рівню загрози - Зеленський

Зеленський: Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

Зеленський закликає утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без консультацій із нею

ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

У ВР не дозволили нардепу Гончаренку виїхати на конференцію ПАРЄ - "Євросолідарність" заявляє про політичний тиск

Єврокомісія ще в процесі роботи над оцінкою прогресу України як країни-кандидата в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА