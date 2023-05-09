Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

Назріла інституційна реформа Євросоюзу передбачає очевидну необхідність ухвалення більшої кількості рішень у Раді ЄС не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Треба ухвалювати більше рішень ради кваліфікованою більшістю щодо міжнародної та податкової політики", - заявив Шольц, виступаючи у вівторок на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі з доповіддю в серійних дебатах за участю європейських лідерів "Це Європа".

Депутати Європарламенту привітали оплесками цю пропозицію німецького федерального канцлера.

"Хочу сказати скептикам, що не одностайність або стовідсоткове схвалення всіх рішень створюють найбільш можливу демократичну легітимність. Навпаки, саме пошук і боротьба за союзи більшості характеризують нас як демократів", - пояснив Шольц свою позицію.

За його словами, пошук компромісів, що враховує інтереси меншості, є "саме тим, що відповідає нашій концепції ліберальної демократії".