Політика

14:47 09.05.2023

ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

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ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

ЄС потрібно вести активну зовнішню політику, розширюватися, проводити реформи, якщо він хоче домогтися сприятливих позицій у світі майбутнього, заявив у вівторок канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Шольц заявив у Європарламенті в Страсбурзі: Європа може гарантувати собі гарне місце в завтрашньому світі за наявності розширеного, реформованого ЄС, що дивиться в майбутнє", - повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Ми сказали громадянам держав Західних Балкан, України, Молдови і, в перспективі, Грузії: ви належите до нас. Ми хотіли б, щоб ви стали частиною ЄС", - продовжив канцлер.

Він закликав Європу відмовитися від "європоцентристського підходу минулого століття", розвивати рівноправні відносини з країнами Азії, Африки та Латинської Америки, швидко укласти договори про вільну торгівлю з Індією, Кенією, Мексикою та МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай). Водночас Шольц закликав ЄС скорочувати можливі ризики у відносинах із Китаєм, який, на думку канцлера, дедалі активніше змагається з Євросоюзом. Однак він висловився проти розриву економічних зв'язків із КНР.

За інформацією західних ЗМІ, він також заявив, що ЄС постійно працює над посиленням ефективності санкційного режиму проти РФ, і що підготовлюваний 11-й пакет санкцій щодо Росії не буде останнім.

Канцлер зазначив, що США залишаються головним союзником ЄС. Проте, додав він, Євросоюз має докладати зусиль у сфері технологічного суверенітету, забезпечення надійних каналів постачання товарів, доступу до найважливішої сировини.

Теги: #єс #шольц

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