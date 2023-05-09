ЄС має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, тоді сила 11-го санкційного пакета буде пропорційною рівню загрози - Зеленський

Європейський Союз має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, у такому разі сила 11-го санкційного пакета буде пропорційною рівню загрози з боку Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Окремо сьогодні торкнулися (з головою Єврокомісії – ІФ-У) питання санкцій проти РФ за агресію. Ми розраховуємо на узгодження найближчим часом 11-го санкційного пакета. Його складовою частиною мають бути потужні санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакета буде пропорційною рівню загрози", - заявив Зеленський на пресконференції в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.