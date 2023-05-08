Політика

14:34 08.05.2023

Єврокомісія ще в процесі роботи над оцінкою прогресу України як країни-кандидата в ЄС

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Єврокомісія ще в процесі роботи над оцінкою прогресу України як країни-кандидата в ЄС

Оцінка прогресу України у виконанні вимог як до країни-кандидата в члени до Європейського Союзу, яка має бути надана Європейською комісією в усній формі Європейській раді наприкінці весни - на початку літа, ще перебуває в процесі роботи.

Водночас це питання може обговорюватися в рамках візиту президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, який відбудеться 9 травня. Це випливає з відповіді представника Європейської комісії Еріка Мамера, яку було надано в понеділок у Брюсселі на брифінгу на запитання журналістів, чи буде ця оцінка предметом обговорення під час зустрічей з українською стороною.

"Візит сфокусується на всіх вимірах наших відносин з Україною. Процес розширення - одне з цих питань, яке ми візьмемо із собою", - сказав він.

При цьому Мамер зазначив, що ця оцінка "ще має бути зроблена, і зроблена для Європейської ради". Він також утримався від того, щоб повідомити інші подробиці цього візиту.

Теги: #україна_єс

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