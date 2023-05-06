Політика

20:29 06.05.2023

Кулеба: Країни Азії мають зайняти чітку позицію на підтримку України та Статуту ООН

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Кулеба: Країни Азії мають зайняти чітку позицію на підтримку України та Статуту ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-виступі на заході Азіатського Центру Гарвардського університету (США) і заявив, що країни Азії повинні зайняти чітку позицію на підтримку України і Статуту ООН.

"Два слова, які я чую від азійських колег дещо частіше, ніж хотілося б, це солідарність і нейтральність. Вони висловлюють солідарність з Україною, за що ми вдячні, але декларують нейтральність щодо нас і Росії. Водночас про жодну нейтральність не може йтися, коли йдеться про агресію, вбивства, терор, зґвалтування, мародерство і масові звірства. Країни Азії повинні зайняти чітку позицію на підтримку України і Статуту ООН", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що "Азія перебуває в епіцентрі тектонічних зсувів у системі міжнародних відносин, які відбуваються через російську агресію проти України".

Окрім цього Кулеба наголосив, що "азійський регіон протягом десятиліть виступав глобальним агентом змін: його держави вибороли незалежність, перемогли імперіалізм, віднайшли власний голос і втілили економічне диво, подолавши бідність". Також міністр висловив переконання, що поділ світу на Глобальний південь і північ штучний. Але водночас універсальними цінностями для всіх є принципи Статуту ООН, які необхідно захистити від російського імперіалізму.

"Новий імперіалізм уже не просто стукає у двері, а вибиває їх. Усе тому, що впродовж десятиліть світ мав сліпу пляму розміром із Росію. На щастя, це в минулому. Росія програє війну - не лише проти України, а й проти сучасності, розуму та здорового глузду", - наголосив Кулеба.

Також міністр наголосив, що "російська війна проти України несе тільки погані новини для всіх у світі. Українці страждають більше, але російська агресія також руйнує життя, економіки та надії людей у багатьох регіонах. Саме тому Росію необхідно зупинити".

Очільник МЗС заявив, що "сьогодні Росія нічого не дає світові з ідеологічного погляду, крім ненависті до Заходу і США. Якийсь час комусь це ще може припасти до душі, але зрештою ця машина ненависті вичерпає паливо... і нафту".

Кулеба наголосив, що війна закінчиться перемогою України, а Росії знадобляться "покоління, щоб вибратися з ями, в яку вона себе загнала". Він також зазначив, що "головним уроком буде те, що агресія не дає жодних результатів, і він буде однаково актуальним для заходу, сходу, півдня і півночі світу".

"Уникнути зіткнення цивілізацій все ще можливо. Мир, у якому країни підтримують одна одну, все ще актуальний. Якщо ми зможемо разом захистити свободу, то так зможемо протистояти й іншим викликам: змінам клімату, продовольчій кризі, глобальній нерівності", - підсумував Кулеба.

 

 

Теги: #підтримка #кулеба #азія

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