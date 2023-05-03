ВР закликала світову спільноту засудити депортацію українських дітей Росією

Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів, урядів іноземних держав і міжнародних організацій із закликом рішуче засудити примусову депортацію українських дітей Російською Федерацією, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, кваліфікується як злочин геноциду.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9267 підтримали 294 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

ВР також закликає світову спільноту висловити публічну підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС), зокрема щодо розслідування та переслідування за злочини геноциду.

Водночас українські парламентарії вважають за необхідне закликати правоохоронні органи іноземних держав сприяти українським органам державної влади та МКС у збиранні доказів причетності РФ та її посадових осіб до примусової депортації українських дітей.

Верховна Рада закликає міжнародні організації вжити всіх можливих заходів для передання комісару Ради Європи з прав людини та комітету з прав дітей ООН повних списків депортованих дітей, починаючи з 2014 року (зокрема вже всиновлених у Росії та тих, хто отримав російське громадянство), і забезпечення їх повернення в Україну.

Крім того, документ містить заклик до інституцій Ради Європи та Європейського Союзу, ОБСЄ, комітету ООН з прав дітей, верховних комісарів ООН у справах біженців і з прав людини, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції та Міжнародного комітету Червоного Хреста активізувати роботу щодо розробки міжнародних механізмів виявлення, захисту інтересів, повернення викрадених і примусово депортованих дітей додому і возз'єднання їх із сім'ями.