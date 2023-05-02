Політика

18:54 02.05.2023

Від чотирьох країн залежить рішення про членство України в НАТО - глава МЗС

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Від чотирьох країн залежить рішення про членство України в НАТО - глава МЗС

Рішення про членство України в НАТО залежить від "приблизно" чотирьох країн-членів альянсу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Від десь чотирьох країн-членів альянсу, одна з них особливо велика і важлива в НАТО. Я думаю, що одна з цих країн уже "почала вагатися" щодо членства України. Загалом, ми працюємо", - сказав Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", відповідаючи на запитання, від чого залежить питання членства України в НАТО.

Міністр додав, що поточна ситуація нагадує йому минулий рік, коли Україна боролася за набуття статусу кандидата в члени ЄС.

"За тиждень до ухвалення цього рішення нам розповідали лідери європейських країн, що цього ніколи не буде. Зараз у нас те саме з НАТО. Але цю проблему з часом ми вирішимо", - сказав глава МЗС.

Теги: #нато #кулеба

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