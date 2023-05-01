Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довготермінової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на РФ. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів", - написав Зеленський у понеділок у твіттері.