Політика

18:03 01.05.2023

Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

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Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довготермінової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на РФ. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів", - написав Зеленський у понеділок у твіттері.

 

Теги: #трюдо #зеленський

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