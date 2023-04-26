У НАТО не вистачає політичної волі для ухвалення рішення про вступ України - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в НАТО не вистачає політичної волі для ухвалення рішення про вступ України, і закликає "визнати реальність і зробити так, щоб це сталося".

"Усім хто говорить, що вступ України до НАТО неможливий, я б радив подивитися на кейс Фінляндії. Фінляндія - член НАТО. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли з'явилася політична воля, Фінляндія в НАТО. І ми пишаємося ними. Тому все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Політична воля - основоположна річ. Але так, політичної волі в Альянсі не вистачає", - сказав Кулеба в інтерв'ю CNN.

Міністр зазначив, що від саміту НАТО в Бухаресті 2008 року було озвучено багато аргументів, чому Україна не може вступити до НАТО.

"Історія показала, що всі ці аргументи помилкові. Нарешті настав час визнати реальність і здійснити це", - наголосив він.

За словами голови МЗС, членство України в НАТО "не може зупинити війну, але це може допомогти запобігти війнам у Європі та євроатлантичному просторі в майбутньому".

"Доти, доки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи близьким другом, найповажнішим союзником, спеціальним партнером або в якійсь іншій сурогатній формі співробітництва, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України. Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик із міжнародного порядку денного. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища", - заявив міністр.