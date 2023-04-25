Група Єрмака-Макфола пропонує повні санкції на найбільші банки РФ, примусове виведення іноземних банків із РФ і заморожування інвестицій у РФ

Запровадити повні санкції щодо десяти найбільших банків Росії, встановити терміни виходу решти іноземних банків з російського ринку та заморозити наявні інвестиції компаній у РФ, пропонує Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола в Плані дій 2.0 "Посилення санкцій проти РФ" від 24 квітня, оприлюдненому на сайті групи.

"Зрештою коаліція має поширити повні санкції на всі системно значущі банки. Хоча на частку десяти найбільших організацій припадає понад три чверті російської банківської системи за активами, ми пропонуємо поширити повні санкції на всі системно значущі банки, здатні частково замінити найбільші банки", - пояснюють у документі.

Його автори зазначають, що союзники України наклали численні обмеження на російські фінансові установи, включно з повною забороною на транзакції і заморожуванням активів, обмеженням доступу до фінансових ринків і ринків капіталу, обмеженнями на випуск боргових зобов'язань і акцій, а також відключенням від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Окрім того, до Центробанку РФ і Російського фонду національного добробуту було застосовано санкції у вигляді запровадження заборон на операції та заморожування активів у юрисдикціях країн коаліції. Однак, попри початковий сплеск попиту на ліквідність і різке зниження курсу рубля, системна фінансова криза не матеріалізувалася, здебільшого через рекордні доходи від нафти і газу, одержані в результаті підвищення цін, спричиненого війною, а також заходів у відповідь політики ЦБ РФ.

"Тепер, коли доходи від нафти і газу скоротилися, ми пропонуємо санкційній коаліції ще більше посилити санкції щодо російських банків у ситуації, коли уряд виснажує свої ліквідні резерви і стикається зі зростаючими проблемами фінансування свого дефіциту", - пояснює необхідність посилення фінансових санкцій група Єрмака-Макфола.

Говорячи про першу десятку банків РФ - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, "Московский кредитный банк", банк "Откритые", ВЕБ, Промсвязьбанк і Совкомбанк - група зазначає, що окремі санкції щодо них не узгоджені з усією санкційною коаліцією і не мають комплексного характеру. Зокрема, на думку експертів, немає вагомих аргументів для виключення Газпромбанку з-під повних санкцій, оскільки залежність Європи від російських енергоносіїв фактично припинилася. Водночас обмежені винятки можуть бути розглянуті для конкретних угод, зокрема в межах цінових обмежень G7 на російську нафту і нафтопродукти.

Зазначається також, що санкції мають застосовуватися і проти будь-якого великого банку, який отримав ліцензію в третій країні або, ймовірно, відіграє ключову роль в обході санкцій.

Щодо виходу інших іноземних банків із російського ринку група Єрмака-Макфола зазначає, що в той час як багато іноземних банків припинили або близькі до завершення свого виходу (наприклад Société Générale і Citibank), кілька західних банків (наприклад Raiffeisenbank, UniCredit та угорський OTP) залишаються, що є неприйнятним.

"Регуляторні органи, зокрема Європейський центральний банк, мають встановити чіткі процеси і терміни, що ведуть до виходу всіх банків з їхніх відповідних юрисдикцій", - ідеться в "Плані 2.0".

Пропонується також відключити всі великі російські банки від SWIFT, щоб підвищити транзакційні витрати.

"Ми розуміємо, що підштовхування російських банків до альтернативних каналів може ускладнити відстеження їх діяльності, але ми вважаємо, що компроміс виправданий", - наголошують експерти.

Серед інших додаткових фінансових санкцій вони називають погрози установам третіх країн вторинними санкціями, щоб закрити лазівки, оскільки вже є нові спроби обійти санкції через фінансові хаби за межами юрисдикції санкційної коаліції - наприклад Дубай, Гонконг і Сінгапур.

Окрім того, у "Плані 2.0" наголошується на необхідності утримувати іноземні активи поза межами досяжності російської держави, оскільки, попри заморожування частини валютних резервів у перші дні повномасштабного вторгнення (приблизно $315 млрд, або 55% від загальної суми), Росія набула нових активів за кордоном у 2022 році завдяки великому притоку іноземної валюти від експорту енергоресурсів на $147 млрд, за даними платіжного балансу ЦБ РФ.

Група Єрмака-Макфола також вважає за необхідне припинити багатостороннє фінансування проєктів, пов'язаних з імпортом із Росії, наводячи як приклад закупівлю тбіліським метрополітеном російських вагонів коштом ЄБРР.

"Заборонити нові інвестиції в Росії та заморозити наявні проєкти. США, Велика Британія і Японія заборонили певні види інвестицій або запровадили широкі заборони. Ми закликаємо ЄС та інші країни коаліції якомога швидше наслідувати їхній приклад. Окрім того, уряди мають примусово заморозити наявні інвестиції компаній, що перебувають під їх юрисдикцією", - вважають також автори "Плану 2.0".