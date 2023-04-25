Політика

13:30 25.04.2023

Група Єрмака-Макфола пропонує заборонити експорт до Росії планшетів і ноутбуків

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Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії Єрмака-Макфола пропонує заборонити експорт до Росії планшетів і ноутбуків, а також обмежити використання GPS у прикордонних районах Росії, Білорусі та на окупованих територіях України.

"Розширити список товарів подвійного призначення, включивши до нього будь-які цивільні товари, які використовують як частину військової операції. Наприклад, оскільки планшети і ноутбуки широко використовують для управління безпілотниками на передовій, їх експорт до Росії треба заборонити. Цивільні товари також можуть містити такі компоненти, як мікрочипи, які може бути перепрофільовано для військового виробництва. Ми пропонуємо включення цих товарів і програмного забезпечення до списків товарів подвійного призначення та обмеження їх торгівлі в Росію", - ідеться в "Плані дій 2.0" щодо посилення санкцій проти РФ, розміщеному на сайті Стенфордського університету.

У тексті наголошується, що "російські ракети і безпілотники оснащені мікросхемами іноземного виробництва, що підтримують ГЛОНАСС. Кілька іноземних компаній, зокрема Linx Technologies (США), Qualcomm (США) і STMicroelectronics (Швейцарія), як повідомляється, продовжують виробляти мікросхеми з підтримкою ГЛОНАСС і продавати їх Росії через численні підставні компанії, навмисно чи ні. Видалення цієї функції може зменшити російський військовий потенціал і можливість обходу санкцій", - ідеться в тексті. Крім того, зазначають автори, "оскільки GPS і далі використовують у російській військовій техніці, ми пропонуємо щонайменше обмежити використання GPS військовими в прикордонних районах Білорусі та Росії, а також на окупованій території України".

Автори також пропонують запровадити вторинні санкції проти посередників, які постачають продукцію військового призначення на російський ринок. "Нещодавні звіти припускають, що Китай, Пакистан, Казахстан та інші регіональні сусіди Російської Федерації були використані для полегшення безперервного постачання споживчих і промислових компонентів, які згодом виявлено в обладнанні, вилученому з втрат росіян на полях битв. Це має бути перервано погрозою або застосуванням вторинних санкцій", - зазначено в "Плані".

 

Теги: #санкції #ермака_макфола_группа

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