Група Єрмака-Макфола пропонує повне ембарго на металопродукцію з РФ і заборону ЄС на імпорт російських алмазів

Запровадити повне ембарго на всю російську продукцію чорної металургії без винятків, але з тривалими перехідними періодами, а також заборонити виробництво металопродукції в третіх країнах зі сталі російського походження серед усіх учасників санкційної коаліції пропонує Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола.

"Країнам також слід закрити важливі лазівки в нинішньому режимі, поширивши повні санкції на металургійні компанії, які постачають сировину російським військовим для озброєння і фінансують війну за рахунок значних податкових платежів", - ідеться в Плані дій 2.0 "Посилення санкцій проти РФ" від 24 квітня, оприлюдненому на сайті групи.

Серед таких компаній називають: "Алроса", "Євраз", "Мечел", "Металоінвест", "ММК", "Норильський нікель", НЛМК, "Поліметал", "Полюс", "Русал", "Северсталь", ТМК, "Уралсталь", "ВСМПО-Авісма".

Група уточнила, що як перехідні періоди під час введення повної заборони імпорту російської металопродукції можна використовувати приклад квоти на імпорт слябів до ЄС у 3,7 млн тонн на рік до 2024 року, і нагадала: заборона на виробництво металопродукції з російської сталі в ЄС діятиме вже з 30 вересня 2023 року.

Констатується, що санкції ЄС не включали обмеження на торгівлю товарами під кодами ТН 7201-7205 (зокрема, код 7202 - феросплави), а також залізною рудою (код 2601). Понад те, російська сталь і вироби із заліза не потрапили під санкції деяких членів коаліції, хоча частково були заборонені ЄС і Великою Британією.

Зазначено, що таке розширення санкцій не лише суттєво вдарить по експортній виручці Росії, а й може дати можливість українській металургійній продукції стати альтернативою імпорту з РФ для ЄС та інших ринків. Зокрема, як зазначено з посиланням на дані "Метінвесту", Україна може частково замінити поставки чавуну, залізної руди і заготовки, якщо буде вирішено логістичні проблеми.

Група також пропонує посилити санкції до імпорту російських алмазів, зазначаючи, що Бельгія є найбільшим у світі покупцем російських алмазів, наприклад, 2021 року вона імпортувала 41% усіх російських алмазів на $2,1 млрд. "Хоча Бельгія скоротила свій імпорт на 22% 2022 року, він залишається значним", - констатується в матеріалах.

Зазначено, що за останній рік США, Канада, Велика Британія, Нова Зеландія і Багами запровадили санкції проти "Алроси" - основного російського виробника алмазів, а дрібніші російські виробники, як-от Grib Diamonds, потрапили під санкції через санкції проти їхнього власника, банку ВТБ.

"Проте ЄС не запровадив санкцій ні щодо алмазів, ні щодо "Алроси". Крім того, є лазівка "країна походження", оскільки, як і раніше, дозволено ввезення російських алмазів, які зазнали "суттєвої трансформації" шляхом огранування і полірування в інших країнах. Це велике джерело доходів для фінансування війни Росії в Україні має бути скорочено", - наголошує група.

Вона рекомендує ЄС занести "Алросу" і Grib Diamonds до свого списку підсанкційних організацій і запровадити індивідуальні санкції стосовно вищого керівництва "Алроси", а також запровадити заборону на імпорт усіх російських алмазів (код ТН ЗЕД 7102) та санкції щодо торгівлі російськими алмазами, які обробляють у третіх країнах.

"Коаліція щодо санкцій має погодитися на систему відстеження походження необроблених алмазів і підвищення відстежуваності ланцюжка поставок, як це запропонував уряд Бельгії", - зазначила група Єрмака-Макфола.

На її думку, санкції щодо російського золота були добре скоординованими і всеосяжними, тому привели до видимих наслідків зниження обсягів експорту золота для членів коаліції, однак для подальшого посилення впливу цих санкцій необхідно, щоб усі члени коаліції поширили ембарго на золото на ювелірні вироби російського походження.

Крім цього, група пропонує запровадити заборону на ввезення золота з країн із високим ризиком перепродажу російського золота, зазначаючи в першій хвилі ОАЕ, Китай, Індію і Туреччину, якщо не буде доведено його відсутності, а також повні блокувальні санкції стосовно 10 провідних російських золотодобувних компаній і виробників.

Група Єрмака-Макфола також рекомендує іншим країнам санкційної коаліції наслідувати ЄС у найбільш повній версії заборони на експорт послуг до РФ, особливо в частині юридичних, ІТ-послуг, архітектурних та інженерних.

У "Плані 2.0" також зазначено, що стосовно додаткових товарів різні країни запровадили різні санкції, тим самим створюючи лазівки. "Узгодження списків товарів, що підпадають під санкції, у рамках санкційної коаліції допоможе запобігти переспрямуванню торгівлі та її обходу. Санкції, запроваджені деякими країнами коаліції, мають бути поширені на всіх її членів. Ця логіка може бути застосована, наприклад, до алмазів (заборонені у США), риби (заборонена у Великій Британії та частково - в ЄС), виробів зі сталі (заборонені у Великій Британії та ЄС), деревини (заборонена у Великій Британії та ЄС) тощо", - вважає група Єрмака-Макфола.