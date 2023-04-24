Польща, Чехія та Словаччина виступають за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО

Настав час НАТО прокласти чіткий шлях членства України, якщо і коли Київ забажає, до того часу треба бути готовими надати гарантії безпеки, крім політичних запевнень, які не дозволять Україні перетворитися на сіру зону, ідеться у статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини Матеуша Моравецького, Петера Фіали, Едуарда Гегера в журналі Foreign Affair.

"Не зарано планувати післявоєнні гарантії безпеки України. В Україні не буде інвестицій і стійкого відновлення, якщо вона не зможе захистити себе від майбутньої агресії", - ідеться в статті.

Прем'єри зазначають, що на майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти "на важкі, але неминучі запитання" щодо майбутнього Альянсу, включно з його відносинами з Україною та його майбутньою стратегією щодо Росії.

"У 2008 році союзники вирішили, що майбутнє України (поряд із Грузією) має передбачати членство в НАТО. Настав час Альянсу прокласти чіткий і гідний довіри шлях членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А доти ми маємо бути готові надати гарантії безпеки, крім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди перетворитися на сіру зону. Сірі зони створюють можливості для авторитарних режимів сіяти нестабільність і посилювати напруження", - зазначено в матеріалі.

У питанні Росії, як вважають прем'єри, "наш давній двовекторний підхід, що включає як стримування, так і діалог, потребує оновлення".

"Розмова зі стіною не змінить поведінки росіян. Зіткнувшись із припиненням діалогу, НАТО, як військово-політичний союз, має бути готове коригувати свою стратегію на ходу", - йдеться в тексті.

Наголошується, що рішучість у підтримці України також допоможе стримати агресію в інших частинах світу, надіславши сигнал про те, що "тиранів не буде умиротворено, чи то в Європі, чи то в Азії, чи деінде".

"Словом, мир може настати лише на умовах України. Замороження конфліктів - улюблений спосіб Росії виграти час, удаючи, що вона поклала кінець війні, яку сама ж і розпочала. Заморожений конфлікт не принесе стабільності і не поліпшить безпеки або економічних умов у довгостроковій перспективі", - заявили глави урядів.