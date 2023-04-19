Політика

18:57 19.04.2023

Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Нідерландів і Данії та обговорив допомогу у відновленні українських громад

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Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегаціями Данії та Нідерландів. Подякував за підтримку та обговорив подальшу допомогу Україні, в тому числі у відновленні громад. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На зустрічі з віце-президенткою Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG) Шерон Дейксма обговорювалася допомога у відновленні українських громад.

"Сьогодні Асоціація міст України та VNG впроваджують проект з відновлення українських міст, сіл та селищ. Наразі участь в ньому беруть Херсон, Очаків, Берислав, Високопілля. Цим населеним пунктам допомагають у розробці планів відновлення. Завдяки співпраці з VNG, АМУ також налагодила контакти між нідерландським муніципалітетом Опстерланд та українським селищем Недригайлів. Впевнений, співпраця нідерландських та українських муніципалітетів ефективно вплине на відновлення українських громад", - наголосив Віталій Кличко.  

Голова АМУ підкреслив, що особливо потребують допомоги у відновленні громади на деокупованих територіях та ті, які зазнали сильних руйнувань під час російських обстрілів.

Під час зустрічі з делегацією Королівства Данія було підписано Меморандум про партнерство між Києвом та Копенгагеном. Столицю Данії на зустрічі представляла лорд-мер Копенгагена Софі Хесторп Андерсен.

"Столиця Данії – передове сучасне європейське місто з високим рівнем життя та соціального забезпечення, яке піклується про своїх мешканців, екологію та безпеку. І Києву цікавий досвід Копенгагена та ефективна співпраця з цим містом", - зазначив мер Києва.

Також до складу делегації Королівства Данії входили мер Оденсе Пітер Рахбек Юель, мер Орхуса та віце-голова Місцевого самоврядування Данії Якоб Бундсгаард і Надзвичайний та Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккелсен.

Теги: #кличко #мер #аму

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