МЗС України поділяє позицію комісара Ради Європи з прав людини щодо негайного припинення переслідувань кримськотатарського народу

Міністерство закордонних справ України схвалює доповідь комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович щодо становища кримських татар на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя та підтримує вимоги комісара про негайне припинення переслідувань кримських татар.

"Міністерство закордонних справ України вітає доповідь комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, у якій висвітлена ситуація з дотриманням прав людини кримських татар на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь", - ідеться в коментарі МЗС України, розміщеному на офіційному сайті відомства в середу.

Як наголошується в коментарі, МЗС України поділяє висновок комісара РЄ, що "кримським татарам, які є невід’ємною частиною європейської спільноти та історії, має бути надана вся необхідна підтримка для збереження їхньої унікальної ідентичності й реалізації прав людини".

МЗС України також висловило переконання, що "доповідь сприятиме поширенню обізнаності широкої громадськості про численні порушення, які продовжує чинити російська окупаційна влада після незаконної окупації Кримського півострова у 2014 році".

Як наголошується в коментарі, "МЗС підтримує вимоги комісара Ради Європи з прав людини щодо негайного припинення свавільних арештів, переслідувань, викрадень, обшуків будинків кримськотатарських правозахисників, активістів, лідерів, журналістів, пересічних кримських татар, а також адвокатів та юристів, які представляють їхні права".

"Вимагаємо звільнення всіх незаконно ув'язнених громадян України", - резюмує українське зовнішньополітичне відомство.