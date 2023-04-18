У "Євросолідарності" заявляють, що знайшли додаткові ресурси в бюджеті для відновлення щомісячних виплат військовим розміром 30 тис. грн

Відновлення щомісячної додаткової винагороди військовослужбовцям розміром 30 тис. грн можливе, зокрема й за рахунок скорочення видатків на Дорожній фонд і національний телемарафон, заявила народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

"Щоб... повернути виплати військовим, ми пропонуємо... розглянути... додаткові ресурси... Скорочення видатків на Дорожній фонд. Існують гранти Європейського Союзу на ремонти інфраструктурних об'єктів, тому безболісно ми можемо взяти 75% із коштів, запланованих на будівництво доріг", - розповіла Южаніна на онлайн-брифінгу у вівторок.

За її словами, в цього розпорядника можна також запозичити кошти на погашення боргових зобов'язань (18 млрд грн), оскільки вони відстрочені до 2024 року.

"Отже, ми можемо взяти з Дорожнього фонду 51 млрд 134 млн", - розповіла народний депутат.

Вона також зазначила, що привівши видатки на єдиний національний телемарафон до рівня 2022 року, можна звільнити додатково 1 млрд 666 млн грн.

За словами Южаніної, кошти на виплати військовослужбовцям можна також отримати, оптимізувавши видатки на оплату праці за всіма бюджетними розпорядниками.

Вона також наголосила, що ще одним додатковим ресурсом для виплат військовослужбовцям можуть стати доходи до держбюджету 2023 року від легального грального бізнесу - 23 млрд 166 млн грн.

Южаніна також вважає, що застосування норм ухваленого закону про експортне забезпечення принесе до бюджету додаткові кошти (11 млрд 98 млн грн податків на додану вартість). Вона також зазначила, що ще одне джерело доходів - виведення з тіні тютюнового ринку.

За словами Южаніної, за рахунок доходів і скорочення видатків "можна сконцентрувати в бюджеті 90 млрд 715 млн грн".

Народний депутат повідомила, що фракція пропонує внести до закону про державний бюджет на 2023 рік нову статтю, яка зобов'яже всі види додаткових доходів і кошти від перерозподілу видатків спрямовувати винятково на виплати військовослужбовцям щомісячної винагороди розміром 30 тис. грн незалежно від виконуваних ними завдань або районів проходження служби.