Політика

21:18 17.04.2023

Якщо демократії стоятимуть твердо, війна Путіна з Україною зазнає невдачі - колишні дипломати у статті для The Guardian

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Якщо демократії стоятимуть твердо, війна Путіна з Україною зазнає невдачі - колишні дипломати у статті для The Guardian

Група колишніх високопоставлених дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні може зайти в глухий кут, якщо Захід не піде ва-банк і не збільшить рівень своєї військової підтримки, повідомляє The Guardian у понеділок.

Статтю підписали колишній постійний секретар міністерства закордонних справ Великої Британії Саймон Макдональд; дипломатичний радник колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель Крістоф Хойсген; колишній радник Барака Обами з питань національної безпеки Джим Джонс; керівник апарату колишнього прем'єр-міністра Франції Жан-П'єра Раффарена Стефан Абріаль і дипломатичний радник колишнього президента Італії Джорджіо Наполітано Стефано Стефаніні.

У статті для видання група висловила переконання, що "заяв про непохитну підтримку" недостатньо, а "дії, як і раніше, не відповідають риториці", відображаючи оцінки військових фахівців у європейських столицях і Вашингтоні.

"Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, необхідні для боротьби, і перемогти путінську агресивну війну. Що швидше Путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то раніше можна буде домогтися миру, і то раніше припиняться страждання українського народу", - йдеться у статті.

"Україні потрібні об'єднані сили танків, ракет більшої дальності та авіації для проведення успішної контратаки, прокладаючи шлях до української перемоги і мирних переговорів на прийнятних умовах", - зазначають автори.

У коментарях, адресованих президенту Франції Еммануелю Макрону, який нещодавно наголосив на ролі Китаю як потенційного посередника у припиненні війни, група порадила проявляти обережність щодо ролі Пекіна в цьому конфлікті. "У нас не повинно бути ілюзій: побоюючись демократії і перетворення Росії на відкрите суспільство, Китай вкрай зацікавлений у збереженні Путіна при владі", - йдеться в статті.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі цього літа автори статті заявили: "Якщо демократичні країни світу мають намір стримувати і, за необхідності, захищатися від Росії та Китаю, великі економіки, як-от Німеччина, повинні будуть зробити свій внесок. Більше не прийнятно, щоб Німеччина та Італія не витрачали 2% свого ВВП на оборону; бюджет 2024 року стане лакмусовим папірцем".

Вони заявили, що обіцянки, дані десятиліттями, про зміцнення європейського оборонного потенціалу мають бути реалізовані, щоб допомогти зберегти двопартійну підтримку США щодо військової допомоги Україні.

Як наголошується в статті дипломатів, згуртованість альянсу між Європою і США була життєво важлива для того, щоб довести, що Путін помиляється, розраховуючи на втому через Україну.

 

 

 

Теги: #війна #допомога

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