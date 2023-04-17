Політика

18:08 17.04.2023

МЗС України засуджує насильство в Судані та закликає сторони конфлікту до стриманості задля запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення

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Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням стежить за ескалацією ситуації в Республіці Судан і закликає сторони конфлікту до стриманості для запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення.

"Засуджуємо насильство, яке вже призвело до великої кількості людських жертв. Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення", - йдеться в заяві.

У МЗС України заявили, що лише в рамках мирного, "інклюзивного діалогу можна досягти спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства".

МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв'язок з українськими громадянами в Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі.

Теги: #судан #мзс

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