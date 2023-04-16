Росії не вистачає техніки для війни проти України через американські санкції

Міністр фінансів США Джанет Єллен вважає, що запроваджені США санкції стали причиною нестачі техніки у Росії для ведення війни проти України.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - цитує міністра CNN.

За її словами, обмеження цін на російську нафту в 60$ веде до дефіциту бюджету Росії.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану і Північної Кореї за військовим спорядженням і матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", - сказала Єллен.

Також міністр наголосила, що Росія має заплатити за шкоду, заподіяну Україні. Вона акцентувала, що тривають переговори про можливі механізми, щоб це сталося.

"Це відповідальність, яку, я думаю, світова спільнота очікує від Росії. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження на те, що ми можемо робити із замороженими російськими активами", - резюмувала політик.