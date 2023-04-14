Політика

11:29 14.04.2023

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

1 хв читати
КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

Китай не продаватиме озброєння будь-якій стороні, залученій до ситуації навколо України, і стежитиме за експортом товарів подвійного призначення, заявив у п'ятницю глава МЗС КНР Цінь Ґан на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Китай не передаватиме зброю сторонам воєнних дій і, відповідно до норм і законів, регулюватиме експорт товарів подвійного призначення", - наводить його слова Associated Press.

Зі свого боку Бербок наголосила, що Китай як постійний член РБ ООН має особливу відповідальність у справі врегулювання ситуації навколо України.

Водночас Цінь Ґан зауважив, що Китай хоче посприяти в пошуках мирного шляху вирішення цієї проблеми. При цьому, за його словами, "без визнання інтересів у сфері безпеки будь-якої конкретної сторони кризи і конфлікти неминучі".

Раніше президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляли, що ознак передання Китаєм Росії летального озброєння не зафіксовано.

Теги: #китай #війна #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 14.04.2023
Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

11:21 14.04.2023
Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

10:15 14.04.2023
Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

Сили окупантів активізували наступ на Бахмут - британська розвідка

10:00 14.04.2023
РФ зможе знову стати загрозою для України та НАТО в майбутньому, але поки що не здатна вести кілька наступів одночасно, - ISW

РФ зможе знову стати загрозою для України та НАТО в майбутньому, але поки що не здатна вести кілька наступів одночасно, - ISW

21:32 13.04.2023
Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

20:33 13.04.2023
Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

19:43 13.04.2023
Окупанти скоротили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного

Окупанти скоротили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного

11:55 13.04.2023
Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

18:59 12.04.2023
ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

ЗСУ за добу відбили 34 атаки ворога на чотирьох основних напрямках - Генштаб

18:33 12.04.2023
Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб - голова ОВА

Із Донецької області з початку повномасштабного вторгнення евакуювали 1,1 млн осіб - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

ОСТАННЄ

Мінветеранів та Червоний Хрест України здійснять моніторинг якості надання послуги з виплати грошової допомоги ветеранам з інвалідністю

Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

Стефанчук: Міжкомітетська співпраця ВР та Європарламенту сприятиме просуванню України до повноправного членства в ЄС

Україна встановила теплі дипломатичні відносини з Індією - Єрмак

Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Україна очікує, що Індія запросить Зеленського на саміт G20, - заступниця глави МЗС

Уряд Естонії йде у відставку після парламентських виборів

Байден знову заявив про наміри балотуватися на другий термін, але поки що не готовий зробити офіційне оголошення

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА