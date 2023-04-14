КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

Китай не продаватиме озброєння будь-якій стороні, залученій до ситуації навколо України, і стежитиме за експортом товарів подвійного призначення, заявив у п'ятницю глава МЗС КНР Цінь Ґан на пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Китай не передаватиме зброю сторонам воєнних дій і, відповідно до норм і законів, регулюватиме експорт товарів подвійного призначення", - наводить його слова Associated Press.

Зі свого боку Бербок наголосила, що Китай як постійний член РБ ООН має особливу відповідальність у справі врегулювання ситуації навколо України.

Водночас Цінь Ґан зауважив, що Китай хоче посприяти в пошуках мирного шляху вирішення цієї проблеми. При цьому, за його словами, "без визнання інтересів у сфері безпеки будь-якої конкретної сторони кризи і конфлікти неминучі".

Раніше президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляли, що ознак передання Китаєм Росії летального озброєння не зафіксовано.