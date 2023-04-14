Політика

11:21 14.04.2023

Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

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Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна занадто дорого обходиться країнам ЄС, і її підтримка не може тривати вічно.

За його словами, "фінансові зобов'язання щодо України шкодять економіці Союзу, і, очевидно, це не може тривати протягом невизначеного періоду часу".

"Питання в тому, чи продовжимо ми підтримувати Україну. В той момент, коли американці та європейці дадуть відповідь "ні" на це питання, конфлікт завершиться", - сказав він в ефірі угорського радіо.

Раніше Орбан заявляв, що країни, які надають фінансову допомогу та постачають зброю Україні, на його думку, є безпосередніми учасниками конфлікту.

"Якщо ви відправляєте зброю, якщо ви фінансуєте річний бюджет однієї зі сторін, що воюють, якщо ви обіцяєте дедалі більше сучасної зброї, то можете говорити все, що хочете. Неважливо, що ви будете говорити, - ви берете участь у конфлікті", - заявив Орбан.

Він зазначив, що західним країнам замість відправлення зброї в Україну слід просувати ідею встановлення режиму припинення вогню і переговорів про мирне врегулювання.

У січні Орбан заявив, що Європа дотримується хибного підходу до санкцій проти РФ. За його словами, без європейських санкцій стосовно Росії показник інфляції знизився б удвічі.

Теги: #війна #орбан

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