Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску подякував українському народу за опір російській агресії і здатність захищати свою країну, захищаючи також і Молдову.

"Ми в Молдові глибоко солідарні з Україною і вдячні їй за протистояння. Українському народу, українським лідерам, українській армії за здатність чинити опір і захищати Україну, але також захищаючи Молдову", - сказав Попеску на теренах Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті.

Він наголосив, що в інтересах кожного бачити, що Україна протистоїть російській агресії і виграє.

Також очільник запевнив, що Молдова робитиме "все, що може, щоб допомогти Україні здобути перемогу і звільнити свої території".