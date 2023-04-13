Мінветеранів та Червоний Хрест України здійснять моніторинг якості надання послуги з виплати грошової допомоги ветеранам з інвалідністю

Міністерство у справах ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України розпочинає проміжний моніторинг якості надання послуги з виплати грошової допомоги ветеранам і ветеранкам, які отримали інвалідність I або II групи внаслідок війни.

"Моніторинг здійснюватиметься шляхом телефонного опитування осіб - заявників, які подали заяви через портал Е-ветеран на отримання коштів від Червоного Хреста України під час першого та другого етапу спільного проєкту та яким вже надійшли перші виплати у розмірі 4 000 гривень", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що за цей час Мінветеранів отримало 25 тис. заяв.

Згідно з повідомленням, під час опитування буде поставлено питання загального характеру для поліпшення якості послуги.