Політика

18:34 07.04.2023

Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

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Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

Глава КНР Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів у Китаї оприлюднили спільну заяву, в якій виступили проти застосування ядерної зброї і висловилися на підтримку зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН.

Як зазначається в одному з пунктів заяви, оприлюдненому на сайті Єлисейського палацу, Франція і Китай "вважають, що розбіжності та спори між державами мають вирішуватися мирним шляхом - шляхом діалогу і консультацій".

Також Франція і Китай підтвердили підтримку Спільної заяви глав держав і урядів Китаю, Франції, Росії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів від 3 січня 2022 року про недопущення ядерної війни.

"Як нагадує нам ця заява, "ядерну війну не можна виграти і ніколи не варто вести". Дві країни закликають утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити ризик напруженості", - йдеться в тексті документа.

Крім того, дві країни виступили проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти, підтримують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в його зусиллях зі сприяння ядерній безпеці та захисту мирних ядерних установок, включно з гарантуванням безпеки та охороною Запорізької ТЕЦ.

У ще одному пункті зазначається, що Франція і Китай відзначають важливість неухильного дотримання всіма сторонами в конфлікті норм міжнародного гуманітарного права. Вони закликають, зокрема, захистити жінок і дітей, які постраждали від конфлікту, і збільшити гуманітарну допомогу в конфліктні зони, а також забезпечити безпечний, швидкий і безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги відповідно до міжнародних зобов'язань.

Франція і Китай проводитимуть щорічні зустрічі глав двох держав.

Як повідомлялося, на запрошення глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна президент Французької Республіки Еммануель Макрон відвідав Китай з візитом з 5 до 7 квітня 2023 року.

Теги: #китай #заява #франція

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