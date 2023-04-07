Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

Парламентський комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендували до ухвалення за основу та в цілому (з правками комітету) проєкт постанови щодо перевірки дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю (№9179)", - написала Кравчук у фейсбуці в п'ятницю.

Народний депутат нагадала, що договір про безоплатне користування культовими будівлями Почаївською Свято-Успенською лаврою уклали у 2000-х роках, і він є максимально незбалансованим і не вигідним державі.

"На жаль, Почаївська лавра перетворилася на "острів", куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. Ми переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки", - наголосила Кравчук.

Як повідомлялося, проєкт постанови №9179 про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо розірвання з Українською православною церквою Московського патріархату договору оренди комплексів будівель Почаївської Успенської лаври зареєстровано у Верховній Раді 3 квітня.