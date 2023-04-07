Політика

12:45 07.04.2023

Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

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Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

Україна цінує зусилля президента Бразилії щодо пошуку рішення для припинення російської агресії, однак змушена нагадати, що не торгує своїми територіями, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі. Українська позиція залишається незмінною: будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Як повідомлялося, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час зустрічі з журналістами в палаці Планалто в Бразилії в четвер запропонував Україні поступитися окупованим Кримським півостровом агресору, щоб покласти край війні з РФ.

 

Теги: #крим #мзс #бразилія

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