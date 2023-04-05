Політика

12:49 05.04.2023

Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні - Макрон під час візиту до Пекіна

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Китай може відіграти важливу роль у війні в Україні - Макрон під час візиту до Пекіна

Президент Франції Еммануель Макрон обговорить під час візиту до КНР тему війни в Україні та роль Китаю в цьому конфлікті, повідомляється на сайті французької радіостанції Franceinfo.

"Китай із його тісними відносинами з Росією може відіграти важливу роль", - сказав Макрон журналістам у Пекіні в середу в контексті війни РФ проти України.

Водночас глава Французької держави наголосив на бажанні відновити стратегічне партнерство з Китаєм.

Макрон перебуває в Пекіні з триденним державним візитом уперше з 2019 року і в четвер має намір провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном і прем'єром Держради КНР Лі Цяном.

Раніше він у розмові з президентом США Джозефом Байденом висловив сподівання, що Китай допоможе "прискорити разом із нами закінчення війни в Україні".

 

Теги: #китай #макрон

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