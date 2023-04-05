Навіть у воєнний час Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційних реформах - Маасікас

Навіть під час війни Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційних реформах, а імплементація нової державної антикорупційної програми продемонструє відданість уряду посиленню антикорупційних органів і верховенства права, зазначив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"Очевидно, що країна-агресор зазнала невдачі, Україна перемагає в боротьбі за свободу і демократію на полі бою, а також забезпечуючи свою інституційну та адміністративну силу завдяки реформам. Україна пройшла вже довгий шлях, вирішуючи питання корупції, заснувавши незалежні антикорупційні органи після Революції гідності, закриваючи простір для корупції, просуваючи судову реформу та цифровізацію", - сказав посол на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Маасікас наголосив, що навіть під час війни Україна продовжує прогресувати в антикорупційних реформах.

"Ми бачимо також постійне прагнення реформ у всіх можливих секторах. І результати цих реформ уже визнано. Україна, очевидно, на шляху до членства в ЄС, міжнародні та фінансові організації надають фінансову допомогу", - додав він.

За словами посла, ухвалення антикорупційної стратегії торік і державна антикорупційна програма в березні - ще один чіткий доказ, що на стратегічному політичному рівні Україна просувається.

"Ціную дуже лідерство НАЗК у розробці цієї програми в дуже інклюзивному процесі із залученням усіх зацікавлених сторін. Ухвалена програма дуже детальна, програма заслуговує на довіру, засновує стандарти і для інших країн", - заявив Маасікас.

Водночас він зазначив, що можна було б ухвалити програму швидше, але наразі набагато важливіше - побачити на практиці, як ця програма впроваджується.

"Імплементація покаже відданість уряду посиленню антикорупційних органів, публічного адміністрування, а також верховенства права", - підсумував посол ЄС.