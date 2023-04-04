Політика

20:59 04.04.2023

Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

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Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

Питання надання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) знято з порядку денного, оскільки Україна подала заявку на членство, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відповідаючи на запитання журналістів за підсумками засідання комісії "Україна - НАТО" у Брюсселі, Кулеба сказав, що оприлюднена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом розробка багаторічної ініціативи з підтримки України не є заміною ПДЧ.

"Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми оновили, подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги НАТО. І це не може бути заміною для членства і не може бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально сильним і потужним. А паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - сказав він.

 

 

Теги: #нато #україна #пдч

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