Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за результатами засідання комісії "Україна - НАТО" вдалося збільшити бюджет Альянсу на фінансування проєктів для української армії, а також прискорити постачання деяких типів обіцяного раніше озброєння.

Виступаючи на брифінгу за підсумками засідання комісії "Україна-НАТО" в Брюсселі, Кулеба заявив, що "втоми ніякої немає" від війни в Україні, а навпаки було озвучено "багато слів підтримки і оголошення нових зобов'язань".

"Зокрема, Нідерланди оголосили, що передають кілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, через який фінансуються проєкти для України. За результатами засідання ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проєктів для України, ЗСУ та прискорили постачання кількох типів обіцяної зброї", - повідомив глава МЗС.

Він додав, що цього вдалося досягти не тільки завдяки засіданню Україна-НАТО, а й двостороннім зустрічам із колегами в Брюсселі. Зокрема, з державним секретарем США та турецьким колегою, також сьогодні планується зустріч із очільником МЗС Іспанії.

"Основна мета - прискорити постачання всього, що необхідно для українського контрнаступу - була тут за низкою позицій досягнута", - заявив Кулеба.