Політика

20:21 04.04.2023

Кулеба за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: Мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

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Кулеба за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО: Мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його основний меседж на засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбулося вперше за шість років, що саміт альянсу у Вільнюсі - можливість виправити помилки саміту в Бухаресті 2008 року.

"Якщо коротко, то мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року - це можливість виправити помилки Бухареста 2008 року", - сказав Кулеба на брифінгу за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі.

Міністр наголосив на важливості того, що вперше за шість років відбулося засідання Комісії Україна-НАТО. За його словами, це важливий механізм не лише для дискусій, а і для ухвалення союзниками необхідних рішень.

"Я не можу дати вам доступ до тексту своєї промови, але тезисно скажу так: я сказав усе, що Україна думає щодо аргументу деяких країн, що членство України в НАТО не на часі зараз, а на часі максимальне зміцнення підтримки України з боку НАТО. Була відверта розмова на цю тему, сказали все, що думали. Союзники мають це обговорити і вийти, нарешті, на чіткий результат, якого буде досягнуто на саміті у Вільнюсі", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, основний базовий формат взаємодії на високому політичному рівні було заблоковано.

"Є велике бажання провести засідання за участю президента України на саміті у Вільнюсі", - сказав глава МЗС.

У Вільнюсі Україна очікує формалізованих рішень, заявив міністр. Він додав, що це мають бути рішення, які наближають Україну до НАТО.

"Ми не шукаємо рішення, які констатують стан відносин. Тобто повторення знову того, що "двері відкриті", для нас відкриті - недостатньо", - сказав він.

Він додав, що Україна однозначно прагнутиме стати членом НАТО, і членство в альянсі України - єдиний спосіб гарантувати євроатлантичну безпеку.

За його словами, на засіданні не було "жодного голосу, який спонукав би Україну до переговорів у форматі, який не відповідає інтересам України".

"Навпаки, країни, які менш "гучні" в підтримці України, заявили, що будь-які переговори мають відповідати двом базовим принципам: територіальна цілісність і суверенітет України", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що багато країн згадали про ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Теги: #нато #кулеба #меседж

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