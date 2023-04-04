Глава МЗС Литви про очікування саміту НАТО: Просувати Україну до членства в альянсі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі, можна буде назвати успішним, якщо союзники домовляться просуватися вперед щодо членства України в альянсі.

У вівторок у Брюсселі, перед початком дводенної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, глава зовнішньополітичного відомства Литви сказав журналістам: "У нас буде гарна можливість сьогодні і завтра обговорити основні та найважливіші питання дня у сфері безпеки. Я гадаю, що це також важлива можливість підготуватися до саміту, що для мене особисто - дуже важливий предмет. Я гадаю, що головний пункт буде про очікування, що ми можемо назвати "успішним самітом". Це - головне питання, яке ставлять українці, це також головне питання, яке ставлять литовці. Я сподіваюся, що всі (міністри), хто буде присутній у залі, матимуть дуже цікаву відповідь про те, що ми можемо вимірювати як успіх. Для мене успіх - це просуватися вперед із політичним треком для України у напрямку до НАТО".

Другим критерієм успіху він назвав "зобов'язання щодо підтримки України не лише до кінця, а й до повної перемоги, подальший захист східного флангу і також можливість підняти прапор Швеції разом з іншим 31 прапором уже у Вільнюсі".

"Це буде мірою успіху", - сказав Ландсбергіс.

При цьому міністр назвав "важким" питання членства України в НАТО. "Але заявка (України) - на столі. І з нашого боку те, як ми бачимо, заявка це заявка... І навіть якщо у нас немає рішення, що робити, ми не можемо ігнорувати, що це там. Очікування щодо Вільнюса - і в нас ще є час - ми знайдемо шлях, як привести Україну ближче до НАТО з тим, що, коли прийде час, вона стане членом. Є різні ідеї, але ми справді маємо просуватися далі від Бухарестського меморандуму 2008 року, коли ми сказали, що ПДЧ (План дій щодо членства) буде колись у майбутньому. Ми маємо зробити крок уперед. Я сподіваюся, що ми зможемо про це домовитися", - окреслив він свої очікування.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня в столиці Литви.