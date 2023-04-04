Кулеба знову порушує питання щодо членства України в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дякує генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО і знову заявляє, що має намір обговорювати членство України в Альянсі.

Кулеба, звертаючись до Столтенберга у вівторок у штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору в Брюсселі, зазначив: "Я хочу подякувати вам за проведення Комісії Україна-НАТО. Це важливо не лише символічно, але це також важливий політичний і практичний формат. Я з нетерпінням очікую нашої дискусії".

"Я прийшов сюди, в НАТО, щоб прискорити постачання того, що вже було обіцяно Україні, а це артилерійські боєприпаси, броньовані машини піхоти, усе, що Україні потрібно, щоб успішно відбивати російську агресію. Також я маю намір обговорити, як ви зазначили, стратегічний план для того, щоб гарантувати стійкість підтримки, яку отримує Україна, і, звісно, третє велике питання... - це вступ України до НАТО", - додав він.

Очільник МЗС України переконаний, що вступ Фінляндії до Альянсу, який офіційно буде оформлено у вівторок, - це "чіткий меседж, що час настав переглянути всі стратегії та підходи". "Немає кращого рішення, щоб гарантувати євроатлантичну безпеку загалом, ніж членство, зрештою, членство України в НАТО", - вважає міністр.

Генеральний секретар привітав той факт, що союзники по НАТО і партнери постачають Україні важке озброєння, сучасні бойові танки. "Я з нетерпінням очікую нашого засідання сьогодні, де ми обговоримо нашу термінову підтримку Україні, як військову, так і економічну та фінансову", - сказав він.

"Я також очікую нашого, серед союзників, обговорення, як ми можемо розвивати довгострокову програму допомоги, підтримки, щоб гарантувати, що Україна може просуватися ближче до євроатлантичної сім'ї, до нашого Альянсу з більшою сумісністю, з переходом на натовські доктрини, стандарти обладнання, і тому я також очікую, що союзники почнуть розвивати багаторічну програму пакета допомоги для України, що демонструє наші довгострокові зобов'язання вашій країні", - деталізував Столтенберг.