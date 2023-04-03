Зеленський провів на Чернігівщині зустріч із віцеканцлером Німеччини Габеком

У межах робочої поїздки до Чернігівської області президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччина Робертом Габеком, який перебуває в Україні з візитом.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок, глава держави висловив подяку за дієву підтримку та солідарність з Україною уряду ФРН і Роберту Габеку з перших днів повномасштабної російської агресії.

"Ваш візит є потужним сигналом для наших громадян, наших військових, усіх нас", - зазначив Зеленський. Він сказав, що відвідини Чернігівщини віцеканцлером Німеччини є важливими з огляду на ухвалення на початку минулого року президентами двох держав програми патронату над муніципальним партнерством України та ФРН.

Глава держави окремо подякував Німеччині за лідерство в забезпеченні України необхідним оборонним озброєнням, зокрема шляхом надання німецьких танків Leopard та БМП Marder, а також за внесок у захист українського неба та наголосив на важливості продовження цієї допомоги.

"Сьогодні ми дуже мотивовані деокуповувати нашу країну", - наголосив Зеленський. Президент України схвалив готовність представників ділових кіл ФРН та німецьких підприємств долучатися до відновлення нашої країни. Було наголошено на важливості підтвердження німецькою стороною страхування ризиків для бізнесу, який готовий інвестувати в Україну вже зараз.