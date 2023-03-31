Зеленський: Із кожним місяцем дедалі більше людей у світі на нашому боці, а отже, і лідерів - або не буде цих лідерів, тому що суспільство вирішує, хто лідер

Україну з кожним місяцем підтримує дедалі більша кількість людей у світі, відповідно, і лідерів держав; інакше не буде цих лідерів, оскільки лише те чи те суспільство вирішує, хто його лідер, упевнений президент України Володимир Зеленський.

"Багато ще лідерів, які борються із собою і зі своєю історією відносин із РФ. Є ці представники і на інших континентах. І, на жаль, навіть у ЄС, де окремі лідери ще борються зі своїми суспільствами, намагаються балансувати. І вже навіть громадяни їм кажуть: "Ну розплющте очі". А дехто ще не готовий", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Молдови та прем'єр-міністрами Хорватії, Словенії, Словаччини в Києві.

Водночас глава держави наголосив, що час підтримки такими лідерами України настане.

"Прийде цей час. Тому що з кожним місяцем, із кожним днем усе більше, і більше, і більше, і більше людей на нашому боці. А якщо людей, то значить, і лідерів. Або не буде цих лідерів. Тому що суспільство вирішує, хто лідер", - сказав він.

Зеленський також нагадав, що за більш ніж рік війни дуже багато лідерів держав у всьому світі стали серйозніше і глибше розуміти ситуацію щодо України, її незалежності.

"Їх більше на нашому боці сьогодні, ніж це було рік тому. І, на жаль, таке "потепління" базується і на такому кривавому місці, як Буча, коли багато лідерів справді розплющили очі на діяльність РФ і по-іншому почали на це дивитися. Російські наративи вже не працюють на багатьох із них", - сказав президент України, додавши, що такий стан справ є наслідком дій насамперед самої Росії.