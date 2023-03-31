Політика

20:32 31.03.2023

Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

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Дипломатичний формат про припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України

Процес дипломатичного врегулювання щодо припинення війни розпочнеться з тим представником РФ, який без бою спочатку виведе російські війська з території України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми підтримуємо мир. Буде фіксація завершення війни. Але тільки за цим великим столом, де будуть сидіти порядні держави. А представник РФ - мені дуже складно (сказати - ІФ-У), хто на той час буде представником РФ, який без бою спершу виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Молдови та прем'єр-міністрами Хорватії, Словенії, Словаччини в Києві.

"А якщо ми силоміць вибиватимемо їх усіх (армію РФ - ІФ-У) до кінця, то з такими людьми нема про що загалом говорити", - додав він, зазначивши, що в іншому разі це призведе до великої кількості жертв.

Крім того, за його словами, російське керівництво, яке може таке допустити, має бути нерукостискальним та ізольованим.

Зеленський також нагадав, що Україна запропонувала Формулу миру, де є абсолютно конкретна послідовність дій, яка однозначно призведе до завершення війни.

"Тому що ми хочемо миру. І всі ми (лідери вільного світу - ІФ-У) говоримо, коли збираємося, про те, як ми підтримуємо Україну: ми не підтримуємо війну. Ми підтримуємо перемогу".

 

Теги: #війна #росія #завершення

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