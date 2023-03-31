Словенія продовжуватиме надавати потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно - Спільна декларація

Словенія продовжуватиме сприяти сильній та ефективній підтримці України з боку ЄС і НАТО, спрямованій на забезпечення її спроможності захищати свої території, ідеться у Спільній декларації президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Республіки Словенія Роберта Голоба, підписаній у п'ятницю.

"Республіка Словенія продовжуватиме сприяти сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території відповідно до невід’ємного права на самооборону", - ідеться в декларації, текст якої розміщено на офіційному порталі президента України.

Згідно з текстом декларації, "Словенія продовжуватиме надавати потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

Крім цього, у декларації Словенія заявила, що "підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", а Україна, своєю чергою, "підтримує кандидатуру Республіки Словенія на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024-2025 років".

Україна та Республіка Словенія також висловили "готовність провести двосторонні консультації з проблематики безпеки України до набуття членства в НАТО" і зобов'язалися "тісно координувати роботу шляхом активізації двосторонніх консультацій".