Політика

18:46 31.03.2023

Зеленський обговорив ситуацію на фронті з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч із главою хорватського уряду Андреєм Пленковичем, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, на початку зустрічі Зеленський подякував прем'єр-міністру Хорватії за візит та участь у Бучанському саміті в річницю визволення Бучі від російського агресора.

"Ми друзі, ми відчуваємо це. Це дуже важливо для наших народів", - сказав президент і наголосив на високому рівні двосторонніх відносин між Україною та Хорватією.

Окремо він наголосив на незмінній позиції уряду Хорватії щодо підтримки України та українського народу під час спротиву російській агресії.

Під час зустрічі Зеленський поінформував Андрея Пленковича про ситуацію на фронті, привернувши увагу до першочергових потреб наших захисників. Було наголошено на важливості вагомої оборонної допомоги, яку Хорватія надає Україні, та акцентовано на необхідності її продовження.

"Сторони обговорили питання посилення тиску на Росію, зокрема санкційного", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що окрему увагу було приділено подальшій спільній роботі над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ проти України.

"Для людей дуже важлива справедливість. Українці втратили багато рідних і близьких, своїх знайомих за минулий рік. І дуже важливо дійти до кінця й мати результати правосуддя", - зазначив президент.

Він також наголосив на важливості взаємодії в питаннях відновлення та повоєнної відбудови звільнених від агресора регіонів України.

Відзначивши лідерство Хорватії в гуманітарному розмінуванні, президент України також привітав намір Загреба провести відповідну міжнародну донорську конференцію восени цього року.

Крім того, сторони також обговорили взаємодію на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Володимир Зеленський подякував за підтримку Хорватією надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і відзначив особисту роль Андрея Пленковича в цьому процесі", - підсумували в ОП.

Теги: #пленкович #зеленський

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