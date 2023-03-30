ЄС не піде на розрив із Китаєм, але у відносинах із ним враховуватиме нові ризики - голова Єврокомісії

Європейський Союз не піде на розрив із Китаєм, хоча вважає його системним противником, але, розвиваючи взаємодію, враховуватиме ризики, які виникають зі зміною ролі Китаю у світі, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні свого візиту до Пекіна.

"Я вважаю, що розрив із Китаєм недоцільний і не відповідає інтересам Європи. Наші відносини не чорні і не білі - і наша реакція (на поведінку Китаю - ІФ-У) не може бути одноколірною. Ось чому ми маємо зосередитися на зниженні ризиків, а не на роз'єднанні", - сказала фон дер Ляєн у четвер, виступаючи в аудиторії Інституту китаєзнавства ім. Меркатора і Центру європейської політики.

ЄС, за словами фон дер Ляєн, хоче працювати з китайськими партнерами з глобальних питань, як-от торгівля, фінанси, клімат, сталий розвиток або охорона здоров'я. Для цього ЄС зміцнюватиме інститути і системи, у рамках яких країни можуть конкурувати й отримувати вигоду.

Голова ЄК нагадала, що нині Китай - життєво важливий торговельний партнер, на його частку припадає 9% товарного експорту ЄС і понад 20% - імпорту. Але відносини розбалансовані, на них дедалі більше впливають викривлення, створювані системою держкапіталізму в Китаї, попередила голова Єврокомісії.

Всеосяжна угода про інвестиції (CAI), переговори щодо якої завершилися 2020 року, спрямована на таке балансування. Але ЄС має визнати, що світ і Китай значно змінилися за три роки й угода потребує перегляду. Є деякі галузі, де торгівля та інвестиції становлять загрозу економічній та національній безпеці ЄС, особливо в контексті "явного злиття військового та комерційного секторів Китаю".

Вона також зазначила, що "ЄС має визначити свої майбутні відносини з Китаєм та іншими країнами в таких чутливих галузях високих технологій, як мікроелектроніка, квантові обчислення, робототехніка, штучний інтелект, біотехнології". "Там, де не можна виключити цілі подвійного призначення або можуть бути порушені права людини, потрібно буде чітко визначити, чи відповідають інвестиції або експорт нашим власним інтересам безпеки. Ми маємо забезпечити, щоб капітал, досвід і знання наших компаній не використовувалися для посилення військових і розвідувальних можливостей тих, хто є системними конкурентами", - сказала голова ЄК.