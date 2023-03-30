Політика

19:39 30.03.2023

ЄС не піде на розрив із Китаєм, але у відносинах із ним враховуватиме нові ризики - голова Єврокомісії

2 хв читати
ЄС не піде на розрив із Китаєм, але у відносинах із ним враховуватиме нові ризики - голова Єврокомісії

Європейський Союз не піде на розрив із Китаєм, хоча вважає його системним противником, але, розвиваючи взаємодію, враховуватиме ризики, які виникають зі зміною ролі Китаю у світі, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні свого візиту до Пекіна.

"Я вважаю, що розрив із Китаєм недоцільний і не відповідає інтересам Європи. Наші відносини не чорні і не білі - і наша реакція (на поведінку Китаю - ІФ-У) не може бути одноколірною. Ось чому ми маємо зосередитися на зниженні ризиків, а не на роз'єднанні", - сказала фон дер Ляєн у четвер, виступаючи в аудиторії Інституту китаєзнавства ім. Меркатора і Центру європейської політики.

ЄС, за словами фон дер Ляєн, хоче працювати з китайськими партнерами з глобальних питань, як-от торгівля, фінанси, клімат, сталий розвиток або охорона здоров'я. Для цього ЄС зміцнюватиме інститути і системи, у рамках яких країни можуть конкурувати й отримувати вигоду.

Голова ЄК нагадала, що нині Китай - життєво важливий торговельний партнер, на його частку припадає 9% товарного експорту ЄС і понад 20% - імпорту. Але відносини розбалансовані, на них дедалі більше впливають викривлення, створювані системою держкапіталізму в Китаї, попередила голова Єврокомісії.

Всеосяжна угода про інвестиції (CAI), переговори щодо якої завершилися 2020 року, спрямована на таке балансування. Але ЄС має визнати, що світ і Китай значно змінилися за три роки й угода потребує перегляду. Є деякі галузі, де торгівля та інвестиції становлять загрозу економічній та національній безпеці ЄС, особливо в контексті "явного злиття військового та комерційного секторів Китаю".

Вона також зазначила, що "ЄС має визначити свої майбутні відносини з Китаєм та іншими країнами в таких чутливих галузях високих технологій, як мікроелектроніка, квантові обчислення, робототехніка, штучний інтелект, біотехнології". "Там, де не можна виключити цілі подвійного призначення або можуть бути порушені права людини, потрібно буде чітко визначити, чи відповідають інвестиції або експорт нашим власним інтересам безпеки. Ми маємо забезпечити, щоб капітал, досвід і знання наших компаній не використовувалися для посилення військових і розвідувальних можливостей тих, хто є системними конкурентами", - сказала голова ЄК.

Теги: #китай #єс #відносини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 29.03.2023
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну

07:54 29.03.2023
Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

20:32 28.03.2023
ЄС може запровадити захід, що дасть змогу заборонити імпорт СПГ із РФ без нових санкцій, зниження попиту на газ триває

ЄС може запровадити захід, що дасть змогу заборонити імпорт СПГ із РФ без нових санкцій, зниження попиту на газ триває

16:21 28.03.2023
Рада ЄС ухвалила скоротити на 100% викиди автомобілями CO2 з 2035 року

Рада ЄС ухвалила скоротити на 100% викиди автомобілями CO2 з 2035 року

12:41 28.03.2023
У ЄС можуть запровадити захід, що дозволяє заборонити імпорт ЗПГ із РФ без нових санкцій у сфері енергетики - ЗМІ

У ЄС можуть запровадити захід, що дозволяє заборонити імпорт ЗПГ із РФ без нових санкцій у сфері енергетики - ЗМІ

12:23 28.03.2023
Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

16:04 27.03.2023
У Макрона і голови Єврокомісії у спільному візиті до Китаю будуть роздільні програми - ЄК

У Макрона і голови Єврокомісії у спільному візиті до Китаю будуть роздільні програми - ЄК

15:37 27.03.2023
Китай не підтримав рішення РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Китай не підтримав рішення РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

19:07 26.03.2023
ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

13:15 26.03.2023
Китай та Гондурас встановили дипломатичні відносини

Китай та Гондурас встановили дипломатичні відносини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

Китай не підтримав рішення РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

ЄС має намір відповісти новими санкціями, якщо Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Макрон відвідає Китай у супроводі глави Єврокомісії

ОСТАННЄ

Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

ЦВК визнала Никорак нардепом, обраною за списком "Європейської солідарності"

МФО "Розумна політика" ініціює законопроєкт про однакові розміри виплат сім'ям загиблих захисників України, незалежно від дати їх загибелі

Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

Стефанчук: Ми розпочали дискусію з парламентом Великої Британії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу

Польща має намір переконувати Євросоюз закуповувати боєприпаси для України за межами Європи

Зурабішвілі побоюється, що друга відмова надати Грузії статус кандидата в члени ЄС призведе до негативних наслідків

Глава МЗС України: Не думаю, що ПАР зможе "відкрито і зухвало" проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

США та ЄС продовжать підтримку "зернової ініціативи" - посли під час відправлення 6-го судна Grain from Ukraine

Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви орден Ярослава Мудрого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА