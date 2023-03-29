Не потрібно зберігати обличчя Путіну, потрібно думати про збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку в середу на Саміті демократії 2023, організованому президентом США Джозефом Байденом, закликав учасників до збереження поваги до демократії в країнах, де свобода ще не перемогла.

Як зазначив у своєму відеозверненні глава держави, Росія вже давно воює з багатьма демократіями світу, підключаючи механізми дезінформації, корупції, втручання у вибори, шпигунства, кіберзлочинності, а нині ще й намаганнями спровокувати глобальну енергетичну та продовольчу кризу.

"Вороги свободи за останні десятиліття не втратили жодного року. Вони спрямували весь свій час і необмежені кошти на ослаблення, розбещення і підрив демократій. Але чи всі зусилля вільного світу були спрямовані на обмеження агресивного потенціалу тиранів і притягнення їх до юридичної відповідальності за свої злочини? На жаль, ні. Ми маємо це виправити", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "демократія має навчитися бути безкомпромісною перед лицем зла".

"По-перше, не треба думати, як зберегти обличчя Путіна... Ми маємо думати про те, як зберегти повагу до демократії в тих країнах, де свобода ще не перемогла", - сказав президент.

По-друге, за словами Зеленського, "демократія повинна мати зброю, яка б надійно гарантувала поразку агресора".

Він також закликав учасників Саміту до активізації процесу заморожування активів російських "багатіїв", оскільки "вони повинні мати мотив діяти на захист свободи та покласти край агресії й терористичному правлінню Кремля".

Крім того, Зеленський назвав неприємною ситуацію, за якої ухвалення санкцій проти Росії відбувається набагато повільніше, ніж сама російська агресія.

"Коли наші бійці відбивають штурми під Бахмутом, вони не можуть тижнями чекати артилерії і снарядів. Вогонь має бути негайним, щоб нейтралізувати загрозу. Усі наші рішення мають бути такими ж швидкими. Демократії потрібна перемога. Саме цього року, не пізніше, і ми в змозі це забезпечити. Україна і всі, хто допомагає. Але діяти потрібно швидше", - резюмував президент.