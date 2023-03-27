Політика

19:39 27.03.2023

Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

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Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав про відсутність "української кризи" і закликав "не шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів".

"Варто ще раз зафіксувати акценти. Немає "української кризи". Є війна, яку розв’язала РФ у 2014. Крим та частина східних регіонів не приєдналися до Росії, а були окуповані. Українців не евакуюють, а вбивають чи депортують до РФ. Не треба шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів", - написав він у твіттері в понеділок.

Термін "українська криза" використовує у своїх повідомленнях МЗС КНР.

 

Теги: #війна #подоляк #синоніми

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