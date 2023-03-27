Політика

18:19 27.03.2023

Стефанчук: Ми розпочали дискусію з парламентом Великої Британії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу

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Стефанчук: Ми розпочали дискусію з парламентом Великої Британії щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про початок дискусії з депутатами парламенту Великої Британії з приводу визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Ми проговорили низку питань, пов'язаних з історичною справедливістю. Окремо ми обговорили можливість визнання парламентом Великої Британії Голодомору як геноциду українського народу. Наразі ми активно ведемо цей трек для того, щоб показати всьому світові, що як і 90 років тому сталінський режим, так і сьогодні путінський режим знищує українців тільки тому, що вони українці... Ми розпочали дискусію в британському парламенті. Наразі ми очікуємо таких самих рішень від Франції, Бразилії", - сказав спікер, спілкуючись із журналістами в Лондоні.

Він нагадав, що за 32 роки Незалежності України 25 іноземних парламентів визнали Голодомор геноцидом. При цьому голова Верховної Ради наголосив, що 11 із них ухвалили відповідні рішення минулого року.

Як повідомлялося, Стефанчук протягом 27-28 березня перебуває з офіційним візитом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Програма візиту передбачає зустрічі з депутатами парламенту Великої Британії. Зокрема Стефанчук поспілкується з головою палати громад Ліндсеєм Гойлом і лордом-спікером палати лордів Джоном Макфолом, членами обох палат парламенту, представниками групи дружби "Велика Британія - Україна" та ініціативної групи "Консерватори - друзі України".

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей: з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та експрем'єр-міністром Великої Британії, депутатом парламенту Борисом Джонсоном.

Під час візиту буде підписано меморандум про взаєморозуміння між апаратами Верховної Ради і палати громад парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Теги: #велика_британія #стефанчук

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