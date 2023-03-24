Політика

07:49 24.03.2023

Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

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Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала конференцію, яка буде присвячена питанню повернення викрадених Росією українських дітей.

"Є тема, яка особливо важлива для мене, і це - справа про викрадення (Росією) українських дітей. Те, що там відбувається - депортація дітей - це жахливе нагадування темних часів нашої історії. Це - злочин війни. Нам сьогодні відомо про 16 тис. 200 дітей, які були депортовані, і тільки 300 було повернуто станом на сьогодні. Ці кримінальні діяння повністю виправдовують ордер на арешт, який був виданий Міжнародним кримінальним судом (президенту РФ Володимиру Путіну - ІФ-У). У цій сфері в партнерстві з українцями, прем'єр-міністр (Польщі - ІФ-У) Моравецький і я запустили ініціативу, яка має на меті повернути цих дітей, які були викрадені Росією. Для цього ми організуємо конференцію", - сказала вона в четвер у Брюсселі після закінчення першого дня засідання Європейської ради.

Фон дер Ляєн наголосила, що робота з повернення українських дітей "ще на самому початку". "Ми націлені на те, щоб чинити міжнародний тиск, вжити всіх можливих заходів і надати допомогу організаціям ООН і відповідним міжнародним організаціям, щоб одержати більш повну інформацію про дітей, яких депортували в Росію, зокрема й про дітей, яких пізніше "всиновили" або перевезли в прийомні російські сім'ї. Я вдячна генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу за пропозицію підтримки організаціями ООН, тому що у них є величезний досвід у цьому дуже важкому питанні", - пояснила президентка Єврокомісії.

Крім того, фон дер Ляєн констатувала, що ЄС продовжуватиме надавати Україні подальшу допомогу, нагадавши, що лише цього тижня ЄС виділив новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1.5 млрд євро.

"Ми також збільшуємо нашу військову допомогу. У цьому контексті я вітаю домовленості, досягнуті на засіданні Європейської ради з питань зовнішньої політики, спрямовані на те, щоб надати 1 млн боєприпасів Україні в наступні 12 місяців. Щоб того домогтися, ми повинні масивно збільшити виробничі можливості боєприпасів у Європі. Ми обговорили, як просуватися вперед у цьому напрямі якомога швидше", - розповіла вона.

У зв'язку з цим фон дер Ляєн повідомила, що Комісія має намір надати законодавчі пропозиції, які дозволять збільшити виробничі потужності боєприпасів, зокрема, фінансову підтримку з бюджету ЄС.

 

 

Теги: #діти #єс #конференція

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