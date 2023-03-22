Політика

12:52 22.03.2023

Стефанчук: сподіваюся, Данія стане частиною "повітряної коаліції", яку формує Україна

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Стефанчук: сподіваюся, Данія стане частиною "повітряної коаліції", яку формує Україна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що Данія приєднається до "повітряної коаліції", яку формує Україна.

"Україна відчуває підтримку Данії, данського уряду і Фолькетингу (парламенту - ІФ-У) в усіх сферах. Насамперед це стосується військової допомоги... Наразі Україна формує "повітряну коаліцію". Нам потрібні літаки. Сподіваюся, що Данія стане частиною цієї коаліції", - написав Стефанчук у фейсбуці в середу за підсумками зустрічі з делегацією ради зовнішньої політики Фолькетингу Данії на чолі з головою ради Мікеелем Острупом Єнсеном.

Спікер Верховної Ради закликав Данію до подальшого посилення санкцій проти Російської Федерації.

"11-й пакет санкцій має поставити крапку в економічній спроможності РФ. Це стосується і секторальних, насамперед ядерної енергетичної сфери, і персональних обмежень", - наголосив голова українського парламенту.

Стефанчук також наголосив на важливості підтримки Данією зусиль України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

"Акцентував, що на Вільнюському саміті має бути сформовано спільне бачення альянсу щодо модальностей вступу України до НАТО", - зазначив спікер.

 

Теги: #данія #стефанчук

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