Політика

14:13 20.03.2023

ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

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ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського у зв'язку з його особистою заявою.

Відповідний проєкт постанови №9114 підтримали 307 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Михайло Забродський - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2015-2019 рр.).

У 2019 році був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Європейська солідарність" (№4 у списку як безпартійний). Член однойменної фракції. Перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На місцевих виборах 2020 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради як перший кандидат у списку "Євросолідарності".

 

 

Теги: #рада #забродський

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